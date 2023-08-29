Число умерших от «болезни легионеров» в Польше выросло до 11

Число умерших от легионеллеза («болезни легионеров») в городе Жешув на юге Польши, недалеко от границы с Украиной, выросло до восьми, сообщает RMF FM со ссылкой на государственная санитарную инспекцию Жешува. Люди, умершие после заражения легионеллой, были в возрасте от 64 до 95 лет.

На данный момент заражение бактерией подтверждено у 144 жителей этой провинции.

В Агентстве внутренней безопасности Польше сообщили, что сейчас нет оснований утверждать, что последняя волна легионеллезной инфекции является «результатом диверсионной деятельности».

Первые случаи заражения в районе Жешува зафиксировали на этой неделе. По словам санитарного инспектора Марека Пособкевича, бактерия Legionella, вызывающая инфекцию, могла распространиться через городскую водопроводную систему. Специалисты взяли пробу воды на анализ, первые результаты ожидаются 28 августа, в понедельник.



Легионеллез, или «болезнь легионеров» — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерию Legionella pneumophila выявили в 1977 году, когда было установлено, что она стала причиной вспышки тяжелой формы пневмонии в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона.



По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.