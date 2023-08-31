Турция подготовила предложения по «оживлению» зерновой сделки

Хакан Фидан и Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Вопрос возобновления зерновой сделки был главной темой переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, Анкара надеется на возобновление инициативы. Об этом заявил турецкий министр на пресс-конференции в Москве по итогам встречи.

«Вопрос активизации черноморской зерновой инициативы стоял в центре внимания нашей повестки дня. Мы сделали акцент на определяющей роли инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — сказал Фидан.

По его словам, Турция и ООН подготовили новые пакеты предложений по зерновой сделке. В Анкаре считают, что они станут подходящей основой для «оживления» инициативы.

Россия и Украина заключили зерновую сделку по отдельности с Турцией и ООН. В рамках соглашения были созданы гуманитарные коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть сделки подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции.

Действие сделки не раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. До этого российская сторона не раз заявляла, что вторая часть сделки не соблюдается. Россия допускает возвращение к соглашению при соблюдении ее требований. Среди них: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Украина, Турция и ООН выступали за возобновление зерновой сделки. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к соглашению с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявляли, что переговоры состоятся в ближайшее время, встреча «уже готовится весьма плотно». По данным телеканала Habertürk, турецкий президент приедет в Сочи 4 сентября.