Садовничий заявил о подготовке МГУ двух космических экспериментов

branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Путин поздравил российских и киргизских школьников с Днем знаний Политика, 15:47
Инвесторы начали вкладываться в уран на фоне конфликта в Нигере Бизнес, 15:46
Украина пожаловалась в МОК на бездействие FIE после скандала с Харлан Спорт, 15:45
Подъемная сила: как в России готовят специалистов по беспилотникам Тренды, 15:42
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 15:38
Буданов поспорил с Зеленским о переносе военных действий в Россию Политика, 15:35
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 15:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как изменились корпоративные университеты за 10 лет и что будет дальше Pro, 15:30
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 15:21
Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии Политика, 15:20
Как прошел Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» Новая экономика, 15:20
Бывший глава Международной федерации хоккея получил должность в КХЛ Спорт, 15:17
Минобороны отчиталось о пяти групповых ударах на Украине Политика, 15:12
ЦБ не ведет переговоров с Западом об обмене заблокированными активами Инвестиции, 15:10

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

Садовничий заявил о подготовке МГУ двух космических экспериментов

Ректор Садовничий: в 2024 году МГУ планирует запустить два космических эксперимента
МГУ им. М.В. Ломоносова
МГУ им. М.В. Ломоносова (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press)

В 2024 году МГУ им. М.В. Ломоносова планирует запустить два космических эксперимента, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на ежегодной лекции для первокурсников, передает ТАСС.

Первый эксперимент — оранжерея для выращивания пищевых растений в космосе, второй — шлем с гальваническим воздействием (вестибулярная гальванизация — процедура, во время которой с помощью небольшого напряжения запускается процесс восстановления нервных окончаний).

«Планируем запустить [проекты] на борту Международной космической станции в следующем году», — сказал Садовничий.

Он также упомянул о подготовке юбилейного проекта по созданию орбитального телескопа «МГУ-270». В рамках эксперимента планируется запуск спутника с оптическим телескопом для поиска и изучения экзопланет.

Россия 11 августа 2023 года запустила к Луне межпланетную станцию «Луна-25» — это была первая за почти 50 лет экспедиция к спутнику. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127. Он подчеркнул, что прерывать лунную программу — неверное решение, поэтому она продолжится.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
МГУ космос Виктор Садовничий

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Почему разбилась «Луна-25» и как это повлияет на лунную гонку
Технологии и медиа
Миссия «Луна-25» потерпела крушение
Технологии и медиа
«Луна-25» передала снимок невидимого с Земли участка Луны
Технологии и медиа