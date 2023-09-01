Садовничий заявил о подготовке МГУ двух космических экспериментов

Ректор Садовничий: в 2024 году МГУ планирует запустить два космических эксперимента

МГУ им. М.В. Ломоносова (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press)

В 2024 году МГУ им. М.В. Ломоносова планирует запустить два космических эксперимента, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на ежегодной лекции для первокурсников, передает ТАСС.

Первый эксперимент — оранжерея для выращивания пищевых растений в космосе, второй — шлем с гальваническим воздействием (вестибулярная гальванизация — процедура, во время которой с помощью небольшого напряжения запускается процесс восстановления нервных окончаний).

«Планируем запустить [проекты] на борту Международной космической станции в следующем году», — сказал Садовничий.

Он также упомянул о подготовке юбилейного проекта по созданию орбитального телескопа «МГУ-270». В рамках эксперимента планируется запуск спутника с оптическим телескопом для поиска и изучения экзопланет.

Россия 11 августа 2023 года запустила к Луне межпланетную станцию «Луна-25» — это была первая за почти 50 лет экспедиция к спутнику. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127. Он подчеркнул, что прерывать лунную программу — неверное решение, поэтому она продолжится.