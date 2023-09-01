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Кремль пожелал выздоровления кандидату на пост главы Хакасии Соколу

Песков пожелал выздоровления кандидату на пост главы Хакасии Соколу
Сергей Сокол
Сергей Сокол (Фото: duma.gov.ru)

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления и крепкого здоровья госпитализированному депутату Госдумы Сергею Соколу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за попавшим в больницу депутатом Соколом — накануне у него обострилась инфекция после перитонита (воспаления брюшины), сообщил РБК знакомый политика.

«За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — ответил Песков.

Сокол участвовал в военной операции. Он служил в аэроразведке БАРС «Каскад» с октября 2022 года по апрель 2023 года. Весной президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

Врачи оценивают состояние Сокола как тяжелое, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он рассказал, что у депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.

Сергей Сокол состоит в «Единой России» с 2007 года, является действующим секретарем хакасского регионального отделения партии. После возвращения Сокола из зоны военной операции Турчак сообщил, что партия выдвинет депутата на пост губернатора Хакасии. «Да, я иду на выборы! И да, я иду побеждать», — подчеркнул Сокол.

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Сергей Сокол госпитализация Дмитрий Песков
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