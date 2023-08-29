Жителя Калужской области задержали по подозрению в подготовке теракта

По данным ФСБ, мужчина планировал устроить теракт на объекте критической инфраструктуры. У него нашли тайник с компонентами бомбы, а также переписку с украинским координатором

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В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры, который готовил сторонник украинского нацбатальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

По данным спецслужбы, житель Калужской области установил и поддерживал связь с представителями украинского нацбатальона и готовился уехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне Киева в составе «Азова».

Перед этим мужчина планировал совершить теракт по заданию украинской стороны. ФСБ не уточнила, о каком объекте критической инфраструктуры идет речь. В тайнике задержанного сотрудники ФСБ обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Кроме того, силовики нашли у задержанного инструкцию по изготовлению бомбы и переписку с украинским координатором.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России.

В апреле сотрудники ФСБ задержали россиянина 2003 года рождения в Белгороде. Он хотел выехать на территорию Украины для участия в боях против России.

По данным ведомства, мужчина намеревался войти в состав украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России», которое признано террористическим и запрещено в России. Для этого он изучал информационные сводки участков боевых действий на приграничной территории Украины и разработал пеший маршрут пересечения госграницы, заявили в ФСБ. Мужчина также собирался совершить поджог военкомата в одном из городов центральной России.

Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.