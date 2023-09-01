Лавров: у России нет желания «угробить» доллар, США сами не обеспечивают его роль

Лавров заявил, что Россия не хочет «угробить» доллар

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия не хочет «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первокурсниками МГИМО. Трансляцию вел РБК.

По словам министра, Россия не действует против США или Запада.

«Не мы хотим угробить доллар. США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал Лавров.



В августе 2023 года курс доллара превысил 101 руб. впервые с марта 2022 года, после чего ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В июле на фоне ослабления рубля россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд руб., сообщал Банк России.

Регулятор 10 августа заявил, что остановил закупки валюты. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.