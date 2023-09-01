branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Путин дал старт движению по мосту через Енисей Пресс-релиз, 12:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:40
Украина внесла в список «спонсоров войны» PepsiCo и Mars Политика, 12:39
ESG-содружество: как развивается ESG в странах СНГ Тренды, 12:36
$383 млн в день: как человечество расплачивается за стихийные бедствия Pro, 12:35
В пяти районах Стамбула ограничили скорость электросамокатов Общество, 12:35
АвтоВАЗ продал 200-тысячную машину с начала года Авто, 12:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Балицкий сообщил об отбитой украинской атаке на Работино Политика, 12:24
Россиянина осудили за подготовку взрывов в Курске по заданию СБУ Политика, 12:23
Южно-Сахалинск затопило из-за дождей. Видео Общество, 12:23
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Россиян начали атаковать хакеры после запрета торговли валютой на Binance Крипто, 12:10
Крупнейший производитель меди в Европе заявил о краже на €300 млн Бизнес, 12:00
Основатель «Lifecode» — о бьюти-индустрии после ухода крупных брендов РБК Компании, 12:00

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Экономика ,  
0 

Лавров заявил, что Россия не хочет «угробить» доллар

Лавров: у России нет желания «угробить» доллар, США сами не обеспечивают его роль
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия не хочет «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первокурсниками МГИМО. Трансляцию вел РБК.

По словам министра, Россия не действует против США или Запада.

«Не мы хотим угробить доллар. США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал Лавров.

В августе 2023 года курс доллара превысил 101 руб. впервые с марта 2022 года, после чего ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В июле на фоне ослабления рубля россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд руб., сообщал Банк России.

Регулятор 10 августа заявил, что остановил закупки валюты. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Персоны
Сергей Лавров курс доллара МГИМО
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Задорнов заявил об откате валютного рынка по участию иностранцев в 1990-е
Финансы
ЦБ поставил курс юаня выше доллара и евро
Финансы
Силуанов рассказал о перспективах создания валюты БРИКС на замену доллару
Политика