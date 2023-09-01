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Переворот в Нигере ,  
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Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Свергнутый президент Нигера Базум и его семья заразились малярией
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Переворот в Нигере
Мохамед Базум
Мохамед Базум (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, и его семья заразились малярией, заявил глава МИД страны Хассуми Массуду в интервью El Pais.

«Очень много москитов, у них проблемы со сном. Они все [семья президента] заразились малярией из-за москитов», — рассказал Массуду.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Базум содержится в суровых условиях. В 40-градусную жару у него нет доступа к электричеству, чтобы хранить продукты в холодильнике. Он подчеркнул, что свергнутый президент продолжает сопротивляться мятежникам.

Ранее посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири рассказал, что свергнутый президент находится в неосвещенном подвале. У Базума и семьи нет доступа к газу, электричества, а также они не могут пополнить запасы еды. Один раз мятежники допустили врача к семье президента и передали немного продовольствия.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила власть. Переворот они объяснили желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

ООН, Африканский союз, Евросоюз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали к освобождению президента Базума.

Теги
Мохамед Базум Малярия Нигер военный переворот
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