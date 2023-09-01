Биржа Гонконга полностью отменила торги из-за супертайфуна «Саола»

Окна в одном из заведений Гонконга, заклеенные для защиты от последствий тайфуна (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Оператор Гонконгской фондовой биржи, холдинг Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), отменил все торги из-за тайфуна «Саола», сообщила пресс-служба торговой площадки.

«Торгов на рынках ценных бумаг и деривативов Гонконга не будет», — говорится в сообщении. Ранее HKEX отложила только утренние торги.

По данным Гонконгской обсерватории, в 14:00 (9:00 мск) тайфун находится в 140 км от города, скорость порывов ветра увеличится до 63 м/с. В регионе ожидают сильные наводнения, горожан просят держаться как можно дальше от берега.

Ранее обсерватория сообщала, что уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун «Мангхут».

По данным радио RTHK, в школах региона отменили занятия. В аэропорту отменили более 360 рейсов, еще 40 задержали. В районах Гонконга зарегистрированы три наводнения.