Сформировавшийся у Филиппин тайфун «Саола» усилился до супертайфуна, сообщает Bloomberg со ссылкой на филиппинское национальное бюро погоды.

Средняя скорость ветра в тайфуне составляет 185 км/ч. Ожидается, что «Саола» развернется на северо-запад и достигнет южного побережья Тайваня в среду вечером или рано утром в четверг. Затем мощность супертайфуна снизится до тропического шторма.

Как пишет Philippine Star со ссылкой на спасателей, на северо-востоке Филиппин начались наводнения из-за тайфуна. В четырех городах провинции Кагаян на острове Лусон эвакуировали 388 человек. В провинции Изабеле объявили предупреждение из-за ветров, которые могут нанести «тяжелый ущерб».

Кагаян и Изабела были в числе районов, попавших под супертайфун Доксури в июле. Тогда пострадали около 500 тыс. человек, 14 погибли. Тайфун нанес ущерб инфраструктуре на более чем $45 млрд