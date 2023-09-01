SpaceX запустила на орбиту 22 мини-спутника Starlink

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Ракета американской космической компании SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с партией из 22 мини-спутников Starlink, сообщает пресс-служба организации.

Запуск произошел 31 августа в 22:21 по времени Восточного побережья США времени (1 сентября в 6:21 мск) с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В последний раз о запуске спутников компания сообщала 27 августа. Тогда SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. Сейчас на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше) действует более 4,5 тыс. таких спутников — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Спутник рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. В конце августа 2023 года Пентагон заявлял о попытках России нарушить работу спутников на Украине.