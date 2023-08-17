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SpaceX запустила на орбиту 22 спутника Starlink

SpaceX запустила на орбиту 22 спутника Starlink на ракете Falcon 9
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками системы интернет-связи Starlink на околоземную орбиту, сообщается в аккаунте компании в соцсети X (ранее Twitter).

Запуск прошел 16 августа в 23:36 по времени Восточного побережья США (17 августа в 06:36 мск) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Для многоразовой ракеты Falcon 9 этот запуск стал 13-м. До этого первая возвращаемая ступень этой же ракеты, например, участвовала в мисcии по запуску турецкого спутника связи Turksat 5B, который был разработан для военных и коммерческих целей.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. Сейчас на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше) действует более 4,5 тыс. таких спутников — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Спутник рассчитан на работу в течение трех с половиной лет. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. Доступная скорость достигает 100 Мб/с, чего достаточно, например, для онлайн-игр и видеозвонков.

Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.

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