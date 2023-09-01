Старовойт уточнил число атаковавших Курчатов беспилотников

Губернатор Старовойт: Курчатов атаковали не два, а один беспилотник

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Город Курчатов в Курской области, где расположена Курская АЭС, атаковали не два, а один беспилотник, уточнил губернатор Роман Старовойт.

По словам главы региона, один беспилотник попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад. «Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщал об атаке двух дронов на Курчатов. Он добавил, что в результате повержены административное здание и жилой дом.

С начала военной операции на Украине власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Курская область стала первым регионом России, которую атаковали дроны. Это произошло 19 июня 2022 года. Тогда беспилотник проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и «успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров».

Несколько раз с беспилотников сбрасывали взрывное устройство на электрические сети и подстанции области: в декабре 2022 года так случилось в поселке Теткино, а в июне 2023 года — в Суджанском районе.

Предыдущая атака на регион произошла 27 августа. Беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Курске. Тогда волной выбило стекла в доме и корпусе Курского аграрного университета. О пострадавших губернатор не сообщал.