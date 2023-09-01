Власти рассказали, какие специальности выбрали абитуриенты колледжей

В приемную кампанию в колледжи было подано более 200 тысяч заявлений онлайн, рассказала РБК председатель Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Последние пять лет около 54% поступающих в колледжи — юноши и около 46% — девушки. Средний возраст абитуриентов, решивших выбрать в 2023 году среднее специальное образование — 16-17 лет.

По словам Шинкарук, в последние годы наблюдается тенденция среди молодых людей — они чаще всего выбирают специальность «Информационные системы и программирование».

Ее популярность ежегодно возрастает: если в 2019 году ее выбрали девять тысяч или 12% поступающих, то в 2023 году интерес к специальности вырос более чем в два раза: ее выбрали 19 тысяч юношей — около 20% от всех поступающих.

Если в 2019-2021 года на втором месте по популярности у выпускников была специальность повара, то в 2022-2023 года эта специальность встала на третье место — теперь на втором месте по востребованности специальность «Сетевое и системное администрирование». Заявления на нее в приемную кампанию в колледжи 2023 года подали почти 5,5 тысяч молодых людей.

Среди девушек же в последние пять лет наблюдается стабильный перечень топ-специальностей — на первом месте «сестринское дело». Второе и третье место в топе в последние годы чередовалось между специальностями «повар, кондитер» и «графический дизайнер», однако в 2023 в тройке лидеров среди абитуриенток появились также и «Информационные системы и программирование», на которую подали заявление более шесть тысяч девушек.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные направления модернизации сферы среднего профобразования в столице. Помимо расширения сотрудничества с потенциальными работодателями, обновления материальной базы и образовательных программ, речь идет также о расширении числа специальностей и увеличении числа бюджетных мест по наиболее востребованным профессиям.



Всего в Москве сейчас насчитывается 53 колледжа, которые готовят молодежь по 164 специальностям, покрывающим практически все сектора экономики, говорил Собянин.