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Собянин назвал ключевые направления модернизации профобразования в Москве
В рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023) на площадке в Гостином Дворе 17–18 августа пройдет первый Всероссийский форум среднего профессионального образования (СПО). В преддверие события мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге привел несколько фактов и тезисов, показывающих, как в столице модернизируют сферу СПО:
- Контрольные цифры приема в колледжи в этом году по наиболее перспективным отраслям увеличены в среднем на 20% в зависимости от направления. Так, для промышленности число бюджетных мест выросло почти вдвое, для строительства, транспорта и сферы IТ — на 10–15%.
- К обновлению образовательных программ в столичных колледжах продолжают привлекаться крупные компании — потенциальные работодатели. Со столичными властями уже сотрудничают «Ростех», МГТС, Сбербанк, «Ростелеком», ГУП «Московский метрополитен» и другие корпорации.
- Открываются новые направления подготовки специалистов: например, производители беспилотных авиасистем.
- Развивается практикоориентированный подход СПО: до 70% учебного времени теперь занимают именно практические занятия. По итогам 2022/23 учебного года практику на московских предприятиях прошли 63 тыс. учащихся колледжей.
- Экзамены также приближаются к реальным условиям: уже второй год в столице действует программа, по которой квалификационный экзамен может быть сдан прямо на производстве по стандартам компании. В дальнейшем эта практика будет расширяться.
- Развивается материально-техническая база колледжей: планируется модернизировать 230 уже существующих и создать около 90 новых мастерских.
- Всего же в Москве сейчас насчитывается 53 колледжа, которые готовят молодежь по 164 специальностям, покрывающим практически все сектора экономики.