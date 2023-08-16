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Собянин назвал ключевые направления модернизации профобразования в Москве

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Новости Москвы
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Фото: Геодакян Артем / ТАСС

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023) на площадке в Гостином Дворе 17–18 августа пройдет первый Всероссийский форум среднего профессионального образования (СПО). В преддверие события мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге привел несколько фактов и тезисов, показывающих, как в столице модернизируют сферу СПО:

  1. Контрольные цифры приема в колледжи в этом году по наиболее перспективным отраслям увеличены в среднем на 20% в зависимости от направления. Так, для промышленности число бюджетных мест выросло почти вдвое, для строительства, транспорта и сферы IТ — на 10–15%.
  2. К обновлению образовательных программ в столичных колледжах продолжают привлекаться крупные компании — потенциальные работодатели. Со столичными властями уже сотрудничают «Ростех», МГТС, Сбербанк, «Ростелеком», ГУП «Московский метрополитен» и другие корпорации.
  3. Открываются новые направления подготовки специалистов: например, производители беспилотных авиасистем.
  4. Развивается практикоориентированный подход СПО: до 70% учебного времени теперь занимают именно практические занятия. По итогам 2022/23 учебного года практику на московских предприятиях прошли 63 тыс. учащихся колледжей.
  5. Экзамены также приближаются к реальным условиям: уже второй год в столице действует программа, по которой квалификационный экзамен может быть сдан прямо на производстве по стандартам компании. В дальнейшем эта практика будет расширяться.
  6. Развивается материально-техническая база колледжей: планируется модернизировать 230 уже существующих и создать около 90 новых мастерских.
  7. Всего же в Москве сейчас насчитывается 53 колледжа, которые готовят молодежь по 164 специальностям, покрывающим практически все сектора экономики.
Теги
среднее образование колледж Сергей Собянин Москва