В Пентагоне создадут сайт по объяснению аномальных явлений

Пентагон запустит сайт Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), на котором будет публиковаться информация об усилиях ведомства по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«На этом веб-сайте будет представлена информация, включая видео и фотографии, о раскрытых делах, связанных с НЛО по мере того, как они будут рассекречены и одобрены для публичного распространения», — сказал он на брифинге.

В июле 2022 года Минобороны США создало ведомство по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море». Оно получило название Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

В сообщении Пентагона сообщали, что миссия AARO направлена на «синхронизацию усилий Минобороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес». Специалисты исследуют аномалии, найденные на военных объектах и в их окрестностях, в районах проведения операций, на полигонах для тренировок и в воздушном пространстве.