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В Пентагоне создадут сайт по объяснению аномальных явлений

Пентагон создаст сайт по объяснению аномальных явлений

Пентагон запустит сайт Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), на котором будет публиковаться информация об усилиях ведомства по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«На этом веб-сайте будет представлена информация, включая видео и фотографии, о раскрытых делах, связанных с НЛО по мере того, как они будут рассекречены и одобрены для публичного распространения», — сказал он на брифинге.

В июле 2022 года Минобороны США создало ведомство по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море». Оно получило название Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

В сообщении Пентагона сообщали, что миссия AARO направлена на «синхронизацию усилий Минобороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес». Специалисты исследуют аномалии, найденные на военных объектах и в их окрестностях, в районах проведения операций, на полигонах для тренировок и в воздушном пространстве.

Теги
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