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Пентагон объявил о создании ведомства по изучению аномальных явлений

Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Министерство обороны США создало ведомство по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море», передает Newsweek со ссылкой на сообщение Пентагона.

Ведомство получило название Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). За несколько дней до его создания заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс внесла поправки в свое предыдущее распоряжение, изданное в ноябре. Тогда в соответствии с документом власти создали группу по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG).

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Пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф пояснила Newsweek, что реорганизация расширит функции AARO в соответствии с Законом о национальной обороне на этот финансовый год, а название управления будет лучше отражать сущность миссии. Теперь деятельность ведомства будет затрагивать «аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и межсредовые объекты». AOIMSG как структура-предшественник занималась «обнаружением, идентификацией и атрибуцией объектов представляющих интерес в воздушном пространстве специального назначения».

В сообщении Пентагона сказано, что миссия AARO будет направлена на «синхронизацию усилий Минобороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес». Специалисты будут исследовать аномалии, найденные на военных объектах и в их окрестностях, в районах проведения операций, на полигонах для тренировок и в воздушном пространстве.

Работа AARO будет затрагивать шесть направлений: «Наблюдение, сбор и отчетность», «Системные возможности и проектирование», «Разведывательные операции и анализ», «Смягчение последствий и поражение», «Управление» и «Наука и технология», — пишет Newsweek со ссылкой на документ.

В июне 2021 года спецслужбы США обнародовали отчет, составленный по запросу конгресса. В нем говорилось, что с 2004 по 2021 год США насчитали 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые пока не удалось объяснить, так как имеющиеся данные не позволяют «сделать однозначные выводы об их природе или намерениях». Авторы документа заявили, что неопознанные летающие объекты могут представлять опасность для национальной безопасности. При этом они допустили, что НЛО могут быть «прорывными и разрушительными» технологиями иностранных разведок для сбора данных.

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