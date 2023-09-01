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Экс-главу «Яндекса» в России исключили из правительственной комиссии

Экс-главу «Яндекса» в России Елену Бунину исключили из правительственной комиссии

Правительство исключило бывшую главу «Яндекса» в России Елену Бунину из состава правкомиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, следует из распоряжения на портале правовой информации.

Из комиссии также исключили экс-гендиректора оператора связи Tele2 Андрей Патока. Вместо в него правкомиссию добавили главу оператора Алексея Телкова.

В апреле 2022 года Бунина покинула должность генерального директора «Яндекса», которую она занимала с 2017 года. Новым гендиректором назначили Артема Савиновского.

В письме коллегам перед уходом она осудила военную операцию на Украине. Сейчас Бунина проживает в Израиле, где работает профессором департамента математики Университета Бар-Илана и научным руководителем образовательного сервиса Practicum в израильском подразделении «Яндекса».

Теги
Яндекс правительство постановление
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