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Политика ,  
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Зеленский уволил главу района за появление в нетрезвом виде

Зеленский уволил главу района в Ивано-Франковской области за появление в нетрезвом виде
Александр&nbsp;Ярощук
Александр Ярощук (Фото: из личного архива Александра Ярощука)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Александра Ярощука в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.

Указанный пункт предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

30 августа увольнение чиновника, который возглавлял Ивано-Франковскую райгосадминистрацию с марта 2021 года, согласовал кабинет министров, сообщает УНИАН.

В середине августа Зеленский уволил всех областных военкомов страны. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — объяснял он свое решение. Как говорилось в сообщении на сайте украинского президента, случаи коррупции в частности были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации, а это является угрозой национальной безопасности и «подрывает доверие к государственным институтам».

Передать управление военкоматами он предложил военнослужащим, прошедшим боевые действия, из числа тех, кто больше не может продолжать службу — из-за потери конечностей или иных проблем со здоровьем.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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