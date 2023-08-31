Глава Башкирии заявил, что искренне пытался спасти военного с гранатой

Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Глава Башкирии Радий Хабиров организует похороны покончившего с собой в СИЗО военнослужащего, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы республики.

«Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор. При этом подчеркиваю: никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие», — цитирует Хабирова его пресс-служба.

Речь идет о военнослужащем-добровольце Ильдаре Булатове. Против него возбудили дело о самовольном оставлении части (ст. 337 УК), ему грозило до десяти лет лишения свободы. 2 августа, когда Булатова везли на судебно-следственную экспертизу, он вырвался, вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и стал угрожать гранатой, требуя, чтобы дело закрыли.

Военнослужащий потребовал встречи с главой региона. Хабиров приехал на место происшествия и поговорил с мужчиной, после чего тот сдался. Гранату передали сотрудникам Росгвардии, никто не пострадал.

«Есть проблема 500-х [дезертиров], но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко», — сказал Хабиров, пообещав помочь военнослужащему.

4 августа Уфимский гарнизонный военный суд арестовал Булатова до начала октября. 31 августа председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин сообщил РБК, что Булатов покончил с собой в СИЗО. По словам Галина, обвиняемый разобрал опасную бритву, которую ему выдали вместе со средствами гигиены, и совершил самоубийство в перерыве между проверками.

Члены ОНК посещали Булатова 11 августа: он вел себя адекватно и не жаловался. «По камерам видеонаблюдения установлено, что к нему в камеру никто не входил, он из камеры никуда не выводился, в камере содержался один», — утверждает Гагин.