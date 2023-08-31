В деревне в Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков

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Житель Курганской области облил двух подростков бензином и поджег, школьников госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, это произошло накануне вечером в деревне Верхнеглубокое. «22-летний безработный мужчина облил бензином двух школьников и поджег их. Подростков доставили в больницу с ожогами третьей и четвертой степени, у них обожжено 98% тела», — рассказал собеседник издания.

Пострадавшим подросткам 14 и 15 лет. По факту случившегося проводится проверка. Личность мужчины уже установлена, пишет РЕН ТВ.

Телеграм-канал Shot сообщает, что мужчина пришел с канистрой к Дому культуры около 23:00, а затем облил бензином и поджег гулявших там семиклассника и девятиклассника. У одного подростка ожоги 10% тела, у второго — 98%. Школьники попали в реанимацию Курганской областной больницы. Мотивы поджигателя выясняются.

В Красноярском крае завели уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) против мужчины, который на комбайне гонялся по полю за несколькими детьми. Как сообщила региональная прокуратура, он хотел «проучить» их и прогнать с территории его покоса.

Почти все дети убежали, но один 12-летний ребенок не услышал приближения машины и остался на поле. Водитель гнался за ним, умышленно ускоряя комбайн и включая лопасти, пока мальчик не упал, запутавшись в траве. Мужчина остановил машину в нескольких метрах от ребенка.

Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции «не торопились с проверкой по заявлению» и опросили только одного из шести детей. Через несколько дней следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Но районный прокурор отменил решение полицейских и потребовал завести уголовное дело. Водителю комбайна грозит до двух лет лишения свободы.