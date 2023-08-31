В Красноярском крае завели уголовное дело за «догонялки» на комбайне

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В Красноярском крае завели уголовное дело против мужчины, который устроил погоню на комбайне за 12-летним мальчиком, сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, в начале августа 55-летний механизатор решил «проучить» компанию детей, которая косила траву на территории его покоса. Он сел за руль комбайна и устроил «догонялки». Не услышал приближение машины только 12-летний подросток. Водитель гнался за ним, умышленно ускоряя комбайн и включая лопасти, пока мальчик не упал, запутавшись в траве.

В полицию обратилась мать мальчика. Следователи откладывали проверку заявления, но все же опросили всех свидетелей и просмотрели видеозапись инцидента.

В отношении комбайнера возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. После завершения расследования будет решен вопрос о выплате компенсаций за причиненный вред и лечение ребенка у психолога.

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