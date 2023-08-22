Суд в Воронеже оштрафовал мужчину на ₽35 тыс. за сорванную с ребенка нашивку Z

Суд в Воронеже оштрафовал сорвавшего с детей нашивки с Z мужчину

Железнодорожный районный суд Воронежа (Фото: zheleznodorozhny.vrn.sudrf.ru)

Железнодорожный районный суд Воронежа оштрафовал мужчину, сорвавшего с ребенка нашивки с символикой спецоперации, на 35 тыс. руб., сообщили РБК в суде.

На него составили протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). «Ему был назначен штраф в размере 35 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде добавили, что причина обвинения — публичные высказывания против военной операции на Украине, мужчина также сорвал нашивки с символикой ВС России с одежды ребенка. Инцидент произошел на территории пункта временного размещения беженцев из Украины, уточнили в пресс-службе.

О том, что в отношении мужчины составили два протокола стало известно 21 августа. По данным регионального МВД, изначально протоколы были составлены по статьям о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Издание «МК Воронеж», называвшее мужчину беженцем с Украины, писало также, что он заявлял о желании воевать на стороне ВСУ.