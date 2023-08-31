Политика ,
0
Путин 1 сентября проведет для школьников «Разговор о важном»
Путин 1 сентября проведет для школьников «Разговор о важном»
Владимир Путин
Президент Владимир Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном», сообщает пресс-служба Кремля.
В открытом уроке примут участи 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов».
В сообщении нет информации, где именно президент встретится со школьниками.
Кроме того, Путин намерен вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым дать старт строительству в Киргизии трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Российский президент будет участвовать в мероприятии в режиме видеоконференции. Школы начнут строить в Бишкеке, Баткене и Караколе.
Путин также во видеосвязи примет участие в церемониях открытия новых школв пяти регионах России.
Материал дополняется