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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами о губернаторе

Президент спросил у жителей города, не обижает ли их губернатор Антон Алиханов

Video

Президент Владимир Путин накануне, во время визита в Калининград, где он провел открытый урок «Разговор о важном», кратко пообщался с местными жителями. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как Путин после остановки кортежа выходит из машины. От людей его отделяла охрана и металлическое заграждение. Президент обратился к собравшимся людям: «Губернатор не обижает? Ну ладно, счастливо вам».

Люди из толпы хором ответили: «Нет, все хорошо». Кто-то из толпы прокричал: «Спасибо! Молодец».

После этого кортеж из более чем десятка машин продолжил движение.

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На урок, который 1 сентября провел Путин в Калининграде, пришли победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. 

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