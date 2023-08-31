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В Смоленске прекратило работу консульское агентство Польши

МИД Польши: консульское агентство Польши в Смоленске прекратило работу
Фото: Ольга Лисинова / ТАСС
Фото: Ольга Лисинова / ТАСС

Польские власти закрыли консульское агентство страны в Смоленске после решения российских властей, сообщил МИД страны.

Польская миссия действовала в городе с 10 апреля 2012 года. Консульское агентство в том числе ухаживало за двумя национальными памятниками в округе — за польским военным кладбищем «Катынь» и местом авиакатастрофы Ту-154 10 апреля 2010 года.

В ведомстве подчеркнули, что выступают «категорически против» решения российских властей.

Россия закрыла консульское агентство Польши в Смоленске с консульским округом 14 июля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. ТАСС писал, что решения связано с «недружественными антироссийскими действиями» — незаконным изъятием российской дипломатической недвижимости и сокращением числа российских дипломатов.

После начала военной операции на Украине польские власти заблокировали счета российского посольства и торгпредства. В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве.

Польские власти также выслали из страны 45 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом. После этого МИД России выслал то же число польских дипломатов, работающих в России.

Теги
консульства Польша Смоленск
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