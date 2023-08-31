При пожаре в ЮАР погибли 20 человек, еще 43 пострадали

В Йоханнесбурге 20 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме

Фото: Shiraaz Mohamed / Reuters

В Центральном деловом районе Йоханнесбурга в ЮАР загорелся многоквартирный дом, минимум 43 человека получили ранения, еще 20 погибли, передает News24.

«По меньшей мере 20 человек погибли и еще 43 получили ранения в результате пожара», — говорится в сообщении. Городские власти подтвердили смерть 20 человек в официальном аккаунте в Х (ранее — Twitter).

Представитель городской службы управления по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи сообщил, что пожар начался около 1:30 (2:30 мск). Пожарные эвакуировали жителей здания. Пострадавших доставили в городские больницы, сотрудники оказывают им помощь. Причина пожара пока не установлена.

В конце июля в центре Йоханнесбурга прогремел взрыв. На месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. По данным News24, взорвался газ, один из полицейских на месте ЧП сказал корреспонденту, что происходит активная утечка. Тогда пострадали 48 человек, один погиб.