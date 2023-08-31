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В Йоханнесбурге 20 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме

При пожаре в ЮАР погибли 20 человек, еще 43 пострадали
Фото: Shiraaz Mohamed / Reuters
Фото: Shiraaz Mohamed / Reuters

В Центральном деловом районе Йоханнесбурга в ЮАР загорелся многоквартирный дом, минимум 43 человека получили ранения, еще 20 погибли, передает News24.

«По меньшей мере 20 человек погибли и еще 43 получили ранения в результате пожара», — говорится в сообщении. Городские власти подтвердили смерть 20 человек в официальном аккаунте в Х (ранее — Twitter).

Представитель городской службы управления по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи сообщил, что пожар начался около 1:30 (2:30 мск). Пожарные эвакуировали жителей здания. Пострадавших доставили в городские больницы, сотрудники оказывают им помощь. Причина пожара пока не установлена.

В конце июля в центре Йоханнесбурга прогремел взрыв. На месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. По данным News24, взорвался газ, один из полицейских на месте ЧП сказал корреспонденту, что происходит активная утечка. Тогда пострадали 48 человек, один погиб.

Теги
Йоханнесбург пожары погибшие пострадавшие ЮАР
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