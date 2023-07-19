В Йоханнесбурге из-за взрыва газа провалился асфальт. Видео

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В Центральном деловом районе Йоханнесбурга в ЮАР произошел взрыв, передает News24. На видео с места ЧП видно, что вдоль улицы провалился асфальт, разбитые автомобили лежат на боку.

По данным издания, взорвался газ, один из полицейских на месте ЧП сказал корреспонденту, что происходит активная утечка. Андрек Лесуфи, премьер-министр провинции Гаутенг, в которую входит город, сообщил о девяти пострадавших, а также о том, что жители близлежащих районов стали жаловаться на головные боли и затрудненное дыхание. О жертвах пока не сообщается.