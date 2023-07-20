При взрыве в ЮАР погиб один человек, пострадали 48

Власти сообщили об одном погибшем при взрыве в ЮАР

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

При взрыве в Йоханнесбурге погиб один человек, сообщил премьер провинции Гаутенг Андрек Лесуфи в эфире телеканала SABC. Тело жертвы обнаружили под автомобилем. Число пострадавших достигло 48, в больнице находятся 12 человек.

Ранее сообщалось о 41 пострадавшем, в том числе о двоих в критическом состоянии.

Причины случившегося остаются неизвестными, но власти считают, что взорвался газ. Оператор газораспределительной сети города EgoliGas, напротив, заявлял, что происшествие вряд ли связано с газом.

Взрыв в центре Йоханнесбурга прогремел вечером 19 июля. На месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. Жители близлежащих районов стали жаловаться на головные боли и затрудненное дыхание.