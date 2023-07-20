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Власти сообщили об одном погибшем при взрыве в ЮАР
При взрыве в ЮАР погиб один человек, пострадали 48
При взрыве в Йоханнесбурге погиб один человек, сообщил премьер провинции Гаутенг Андрек Лесуфи в эфире телеканала SABC. Тело жертвы обнаружили под автомобилем. Число пострадавших достигло 48, в больнице находятся 12 человек.
Ранее сообщалось о 41 пострадавшем, в том числе о двоих в критическом состоянии.
Причины случившегося остаются неизвестными, но власти считают, что взорвался газ. Оператор газораспределительной сети города EgoliGas, напротив, заявлял, что происшествие вряд ли связано с газом.
Взрыв в центре Йоханнесбурга прогремел вечером 19 июля. На месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. Жители близлежащих районов стали жаловаться на головные боли и затрудненное дыхание.