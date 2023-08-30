В Московском зоопарке впервые родился детеныш большой панды

У переданных Пекином Москве больших панд Жуи и Диндин появился детеныш. Это редкое событие стало первым в истории России. Панды встретились друг с другом в середине июля, зоологи допускали, что в первый раз они не дадут потомства

Фото: mossobyanin / VK

У панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка родился детеныш, что стало первым таким событием в истории России, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — написал он в своем телеграм-канале.

Панд — самца Жуи и самку Диндин — Китай передал России в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами. Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. Открытие павильона панд в Московском зоопарке в июне того же года посетили российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Собянин отметил, что к приезду панд активно готовились: российские специалисты несколько месяцев стажировались в китайском питомнике, чтобы научиться уходу и содержанию этих животных.

Минувшей весной Жуи и Диндин познакомили друг с другом, для контроля за процессом в Москву приехал китайский эксперт по размножению панд. Летом их поместили в один вольер, где после более близкого знакомства, начавшегося с игр и кувырканий, они приступили к попыткам спаривания.

«Особенность размножения панд в том, что самка может забеременеть в течение всего нескольких дней в год. <...> Даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы будем следить за состоянием Диндин и делать анализы», — отмечали тогда в зоопарке.

В публикации говорилось, что все панды мира, в том числе и родившиеся в другой стране детеныши, принадлежат Китаю и через несколько лет уезжают туда.

Большие панды — самые редкие представители семейства медведей. Животные обитают в горных бамбуковых лесах в Центральном Китае. В неволе они размножаются редко, а выросшие в зоопарках панды плохо адаптируются к условиям дикой природы. Уничтожение более половины бамбуковых лесов и браконьерство привели к угрозе вымирания больших панд, в связи с чем власти Китая и международные организации активно занялись защитой животных.

К 2021 году численность популяции больших панд в дикой природе начала восстанавливаться и достигла 1,8 тыс. особей, поэтому власти Китая снизили их охранный статус с «находящихся под угрозой уничтожения» до «уязвимого вида».