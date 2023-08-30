branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 16:10
Африканский союз осудил переворот в Габоне Политика, 18:06
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 18:05
В Курской области открыли мемориал «Курская битва» РБК+, 17:59
Менеджер Ивана Емельяненко заявил, что бой перенесли не из-за укуса кошки Спорт, 17:55
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 17:45
РБК проведет третий ESG-конгресс и представит результаты ESG-индекса Бизнес, 17:42
МАК заявил, что не занимается расследованием крушения самолета Пригожина Политика, 17:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с Инной Чуриковой Общество, 17:39
В Испании выпустят пиво с Карпиным и Мостовым на этикетках Спорт, 17:32
Больше половины разведенных отцов никак не участвуют в жизни семьи Общество, 17:28
Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта Политика, 17:27
«Тинькофф» обнародовал новую систему защиты от телефонных мошенников Новая экономика, 17:24
В Новой Каховке сообщили о пожаре в детском саду после удара ВСУ Политика, 17:23
В Московском зоопарке впервые родился детеныш большой панды Общество, 17:22
Общество ,  
0 

Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с Инной Чуриковой

Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с супругой актрисой Инной Чуриковой
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, его похоронили рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой, передает корреспондент ТАСС.

На похороны режиссера пришли несколько десятков человек, в том числе коллеги Панфилова, среди них кинорежиссер Сергей Мирошниченко, актер и телеведущий Леонид Ярмольник, актер Филипп Янковский и директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Венки прислали президент России Владимир Путин, коллективы телеканалов «Россия» и «Культура», Союз кинематографистов России и Московская городская дума.

Глеб Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет в одной из столичных больниц после продолжительной болезни. В мае артиста госпитализировали с инсультом, а затем у него выявили осложнения в виде пневмонии и воспаления легких.

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Панфилов в разные годы работал на «Ленфильме» и «Мосфильме», занимал должность художественного руководителя кинокомпании «Вера». Среди известных киноработ режиссера — «Васса», «Прошу слова», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом» и др. Последний фильм — «Иван Денисович» (по повести Александра Солженицына) — вышел в 2021 году, в нем, как и во многих других фильмах Панфилова, снялась Инна Чурикова.

Чурикова и Панфилов были женаты более 50 лет. 14 января этого года актриса умерла после продолжительной болезни.

Читайте на РБК Pro
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Теги
Глеб Панфилов режиссер похороны Инна Чурикова
Материалы по теме
Будина назвала работу с Панфиловым «высшей лигой» для актеров
Общество
«Фильмы бывают только хорошие или плохие». Каким был Глеб Панфилов
Общество
Главные фильмы Глеба Панфилова. Видео
Общество