Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с Инной Чуриковой

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На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, его похоронили рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой, передает корреспондент ТАСС.

На похороны режиссера пришли несколько десятков человек, в том числе коллеги Панфилова, среди них кинорежиссер Сергей Мирошниченко, актер и телеведущий Леонид Ярмольник, актер Филипп Янковский и директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Венки прислали президент России Владимир Путин, коллективы телеканалов «Россия» и «Культура», Союз кинематографистов России и Московская городская дума.

Глеб Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет в одной из столичных больниц после продолжительной болезни. В мае артиста госпитализировали с инсультом, а затем у него выявили осложнения в виде пневмонии и воспаления легких.

Панфилов в разные годы работал на «Ленфильме» и «Мосфильме», занимал должность художественного руководителя кинокомпании «Вера». Среди известных киноработ режиссера — «Васса», «Прошу слова», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом» и др. Последний фильм — «Иван Денисович» (по повести Александра Солженицына) — вышел в 2021 году, в нем, как и во многих других фильмах Панфилова, снялась Инна Чурикова.

Чурикова и Панфилов были женаты более 50 лет. 14 января этого года актриса умерла после продолжительной болезни.