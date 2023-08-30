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Общество ,  
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Прощание с режиссером Глебом Панфиловым в Москве. Фоторепортаж

В Москве простились с Глебом Панфиловым. Режиссер умер 26 августа, ему было 89 лет. Кто пришел на прощание — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания прошла в Новодевичьем монастыре. На Новодевичьем кладбище в январе похоронили жену Глеба Панфилова, актрису Инну Чурикову
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Церемония прощания прошла в Новодевичьем монастыре. На Новодевичьем кладбище в январе похоронили жену Глеба Панфилова, актрису Инну Чурикову

Актриса Лия Ахеджакова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Лия Ахеджакова

Сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой Иван
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой Иван

Генеральный директор &laquo;Мосфильма&raquo;, режиссер Карен Шахназаров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров

Актриса Мария Миронова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Мария Миронова

Телеведущая Дарья Златопольская
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Телеведущая Дарья Златопольская

Председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына

Глава фонда &laquo;Холокост&raquo; Алла Гербер
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава фонда «Холокост» Алла Гербер

Продюсер Антон Златопольский
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Продюсер Антон Златопольский

Актриса Александра Захарова
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актриса Александра Захарова

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
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