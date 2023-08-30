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Прощание с режиссером Глебом Панфиловым в Москве. Фоторепортаж
В Москве простились с Глебом Панфиловым. Режиссер умер 26 августа, ему было 89 лет. Кто пришел на прощание — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания прошла в Новодевичьем монастыре. На Новодевичьем кладбище в январе похоронили жену Глеба Панфилова, актрису Инну Чурикову
Актриса Лия Ахеджакова
Сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой Иван
Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров
Актриса Мария Миронова
Телеведущая Дарья Златопольская
Председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына
Глава фонда «Холокост» Алла Гербер
Продюсер Антон Златопольский
Актриса Александра Захарова