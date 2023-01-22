Экс-посол ЛНР обвинил ВСУ в обстреле Стаханова

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Стаханов, написал в своем Telegram бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, атака, предположительно, была осуществлена при помощи реактивной системы залпового огня. «Местные жители говорят о пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода», — заявил он.

Есть ли жертвы или разрушения, Мирошник не уточнил.

Стаханов находится примерно в 60 км к западу от Луганска. Город с 2014 года находится под контролем ЛНР.

В начале января в ЛНР сообщили, что обстрелу подверглась больница в городе Первомайск, при котором погибли шесть человек, включая пациентов и медицинских работников.