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Экс-посол ЛНР обвинил ВСУ в обстреле Стаханова

Экс-посол ЛНР: ВСУ обстреляли город Стаханов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Стаханов, написал в своем Telegram бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, атака, предположительно, была осуществлена при помощи реактивной системы залпового огня. «Местные жители говорят о пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода», — заявил он.

Есть ли жертвы или разрушения, Мирошник не уточнил.

Стаханов находится примерно в 60 км к западу от Луганска. Город с 2014 года находится под контролем ЛНР.

В начале января в ЛНР сообщили, что обстрелу подверглась больница в городе Первомайск, при котором погибли шесть человек, включая пациентов и медицинских работников.

Теги
обстрел ЛНР ВСУ РСЗО
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