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В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Гладков: после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка обесточены два населенных пункта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

После обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области без света остались два населенных пункта, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Осколки повредили линию электропередач. «Без света остаются два населенных пункта — Муром полностью и Новая Таволжанка частично», — написал Гладков.

Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны. В результате обстрела никто не пострадал.

В Белгородской области два села остались без света после обстрела
В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

Гладков 29 августа сообщал об обстреле села Новая Таволжанка. Осколки снаряда повредили тогда фасад жилого дома, в доме были выбиты стекла. Пострадавших не было.

При обстреле того же села 15 августа погиб мужчина. По словам Гладкова, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шел ремонт.

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обстрелы ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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