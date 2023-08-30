В Белгородской области два села остались без света после обстрела
После обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области без света остались два населенных пункта, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Осколки повредили линию электропередач. «Без света остаются два населенных пункта — Муром полностью и Новая Таволжанка частично», — написал Гладков.
Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны. В результате обстрела никто не пострадал.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.
Гладков 29 августа сообщал об обстреле села Новая Таволжанка. Осколки снаряда повредили тогда фасад жилого дома, в доме были выбиты стекла. Пострадавших не было.
При обстреле того же села 15 августа погиб мужчина. По словам Гладкова, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шел ремонт.