Гладков: пострадавший после обстрела в Новой Таволжанке погиб от полученных ранений

В Белгородской области умер один из пострадавших после обстрела

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Пострадавший в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах», — рассказал Гладков.

Днем 15 августа Гладков сообщил, что Новая Таволжанка попала под обстрел. По его словам, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шел ремонт, пострадали два человека — женщина и мужчина.

Женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу, ее состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

Позже Минобороны заявило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник — также в Шебекинском округе. «В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», — писал Гладков в своем телеграм-канале.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно попадает под обстрелы с украинской стороны.