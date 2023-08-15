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В Белгородской области умер один из пострадавших после обстрела

Гладков: пострадавший после обстрела в Новой Таволжанке погиб от полученных ранений
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Пострадавший в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах», — рассказал Гладков.

Днем 15 августа Гладков сообщил, что Новая Таволжанка попала под обстрел. По его словам, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шел ремонт, пострадали два человека — женщина и мужчина.

Женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу, ее состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

Позже Минобороны заявило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник — также в Шебекинском округе. «В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», — писал Гладков в своем телеграм-канале.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно попадает под обстрелы с украинской стороны.

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В Белгородской области умер один из пострадавших после обстрела
В Белгородской области умер один из пострадавших после обстрела

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Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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