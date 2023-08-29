Под Геленджиком потушили крупный природный пожар

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Крупный природный пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком в Краснодарском крае потушили, сообщил Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале.

Сообщение о пожаре поступило в центр в 9:58. На место выехали четыре человека из Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 10:20 группа обнаружила возгорание сухой травы на площади 5 тыс. кв. м. К 12:30 площадь пожара выросла до 13 тыс. кв. м. Спустя примерно семь часов возгорание потушили, сообщили в центре.

При этом в администрации пейнтбольного клуба «23 Застава» (находится в селе Дивноморское примерно в 7 км от Джанхота) сообщили РБК, что возгорание продолжается. «Он [пожар] еще идет, видно, что вертолеты летают, задымление. Запах гари есть, но ничего не мешает [работе]», — заявили в администрации.

В экскурсионном клубе «Квадро 93» (расположен в поселке Светлый примерно в 14 км от Джанхота) рассказали, что «пожар все еще довольно-таки большой». «Наши ребята сейчас помогают пожарным. Это через дорогу от нашей базы. Лошадки, слава богу, не паникуют», — заявили в организации.

Ранее в краснодарском управлении МЧС сообщили о возгорании травы в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. По данным на 16:43, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. К его тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов писал, что пожар произошел в районе Бобруковой щели. «Горит лесная подстилка. Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром», — сообщал он.