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Площадь пожара в горах в Геленджике увеличилась в три раза

Минприроды сообщило об увеличении площади пожара в горах в Геленджике до 15 га

Площадь лесного пожара в районе Бобрукова щель в Геленджике достигла 15 га, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Краснодарского края. Вечером 29 августа площадь возгорания составляла 5 га.

К тушению пожара привлечены 195 специалистов и 45 единиц техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России. За день 29 августа авиация сбросила 135 т воды на место возгорания, уточнили в минприроды.

«Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара в горах в Геленджике увеличилась в три раза
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Вечером 29 августа в микрорайоне Бобрукова щель, недалеко от которого расположен аэропорт Геленджика, начался пожар, загорелась сухая растительность. Тогда в МЧС сообщали, что огонь начал быстро распространяться и подниматься к вершине горы, порывы ветра в горах достигали до 25-30 м/с.

Теги
Геленджик Пожар Минприроды