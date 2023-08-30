Площадь пожара в горах в Геленджике увеличилась в три раза
Площадь лесного пожара в районе Бобрукова щель в Геленджике достигла 15 га, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Краснодарского края. Вечером 29 августа площадь возгорания составляла 5 га.
К тушению пожара привлечены 195 специалистов и 45 единиц техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России. За день 29 августа авиация сбросила 135 т воды на место возгорания, уточнили в минприроды.
«Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту», — сообщили в ведомстве.
Вечером 29 августа в микрорайоне Бобрукова щель, недалеко от которого расположен аэропорт Геленджика, начался пожар, загорелась сухая растительность. Тогда в МЧС сообщали, что огонь начал быстро распространяться и подниматься к вершине горы, порывы ветра в горах достигали до 25-30 м/с.