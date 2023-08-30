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Из Москвы на фоне атаки дронов перенаправили 11 самолетов

Из-за закрытия ночью аэропортов в Москве 11 рейсов перенаправили на запасные аэродромы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Из московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также подмосковного аэропорта Жуковский, которые этой ночью были временно закрыты, на запасные аэродромы перенаправили 11 пассажирских рейсов, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

После отмены ограничений пассажиров указанных рейсов обещали доставить в аэропорты назначения.

«В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно», — добавили в Росавиации.

Этой ночью работу столичных аэропортов ограничивали дважды. Первый раз — около 1:00 мск, тогда на полчаса было закрыто воздушное пространство над Внуково. Второй раз — около 3:00 мск, причем тогда ограничения ввели сразу во всех трех аэропортах.

Как позже сообщили в Минобороны, около 3:30 мск российские военные сбили над территорией Рузского района Московской области украинский беспилотник. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этой ночью была предпринята попытка массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе. Он уточнил, что один из направлявшихся к Москве дронов был уничтожен силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Из Москвы на фоне атаки дронов перенаправили 11 самолетов
Из Москвы на фоне атаки дронов перенаправили 11 самолетов

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Теги
Росавиация аэропорты Москва Внуково Шереметьево Домодедово Жуковский
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