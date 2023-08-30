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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Внуково возобновил работу после временного закрытия

ТАСС: московский аэропорт Внуково возобновил работу
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Атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Около получаса назад источник агентства говорил о закрытии воздушного пространства над аэропортом.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково задержаны 11 рейсов и один рейс отменили. В Домодедово задержали десять рейсов и отменили четыре, в Шереметьево задержаны четыре рейса.

Ранее работу аэропортов ограничивали в случае атаки беспилотников на Москву. Последний раз был в ночь на 28 августа. Тогда силы ПВО в районе Люберец уничтожили дрон, летевший по направлению к Москве. Мэр города Сергей Собянин сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений. В это время работу временно прекращали Домодедово и Внуково.

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Внуково аэропорты Москва
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