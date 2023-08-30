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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Старовойт связал «громкие звуки» в Курске с работой военных

Губернатор Старовойт: громкие звуки в Курске связаны с работой Минобороны России
Сюжет
Военная операция на Украине

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, связаны с работой Минобороны России, объяснил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться», — написал Старовойт.

Курские власти регулярно сообщают об обстрелах и атаках региона. Накануне под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. По словам губернатора, были зафиксированы два «прилета», никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила линия электропередачи.

27 августа в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, на некоторых этажах были выбиты стекла. Кроме того, от взрывной волны пострадало несколько стекол в корпусе Курского государственного аграрного университета. Никто из жителей не пострадал, уточнил тогда Старовойт.

Теги
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Курская область Роман Старовойт Минобороны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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