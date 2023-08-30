Губернатор Старовойт связал «громкие звуки» в Курске с работой военных

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, связаны с работой Минобороны России, объяснил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться», — написал Старовойт.

Курские власти регулярно сообщают об обстрелах и атаках региона. Накануне под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. По словам губернатора, были зафиксированы два «прилета», никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила линия электропередачи.

27 августа в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, на некоторых этажах были выбиты стекла. Кроме того, от взрывной волны пострадало несколько стекол в корпусе Курского государственного аграрного университета. Никто из жителей не пострадал, уточнил тогда Старовойт.