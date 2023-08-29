Курский губернатор Старовойт: под обстрел со стороны ВСУ попало село Троицкое

В курском селе Троицкое при обстреле повредило линию электропередачи

Фото: Google Maps

Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В селе зафиксировали два «прилета». Никто из местных жителей не пострадал, жилые дома и хозпостройки целы, но повреждения получила линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — сообщил Старовойт.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, 25 августа украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов — деревню Старая Николаевка Рыльского района, село Волфино, поселок Краснооктябрьский и деревню Елизаветовка Глушковского района, сообщал Старовойт.

В Старой Николаевке зафиксировали прямое попадание снаряда в жилой дом, в этом населенном пункте и Краснооктябрьском нарушилось электроснабжение. В Елизаветовке пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения, мужчина — ранения нижних конечностей, обоих госпитализировали. Позже мужчина скончался.