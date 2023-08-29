branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 16:00
В курском селе Троицкое при обстреле повредило линию электропередачи Политика, 19:08
Финляндия возобновит прием заявлений на визу в Санкт-Петербурге Общество, 19:08
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 19:01
Экзотика с расчетом в рублях: стоит ли покупать облигации в дирхамах Инвестиции, 19:01
«Спартак» обменял лучшего в истории команды бомбардира в КХЛ Спорт, 18:59
Кабмин установил ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в ₽48 млрд Общество, 18:45
Пожар на площади трех вокзалов в Москве. Видео Общество, 18:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Аэрофлот» сообщил об убытке в ₽55,5 млрд по итогам второго квартала Инвестиции, 18:30
Вышел тизер фильма «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером Life, 18:29
Минэнерго поспорило с Задорновым о влиянии зависших рупий на курс рубля Финансы, 18:29
Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за допуска россиян Спорт, 18:21
Аналитик Bloomberg: падение до $10 тыс. не пошатнет позиции биткоина Крипто, 18:16
В Москве загорелся склад на Комсомольской площади Общество, 18:15
Под Геленджиком начался сильный природный пожар Общество, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

В курском селе Троицкое при обстреле повредило линию электропередачи

Курский губернатор Старовойт: под обстрел со стороны ВСУ попало село Троицкое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В селе зафиксировали два «прилета». Никто из местных жителей не пострадал, жилые дома и хозпостройки целы, но повреждения получила линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — сообщил Старовойт.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, 25 августа украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов — деревню Старая Николаевка Рыльского района, село Волфино, поселок Краснооктябрьский и деревню Елизаветовка Глушковского района, сообщал Старовойт.

В Старой Николаевке зафиксировали прямое попадание снаряда в жилой дом, в этом населенном пункте и Краснооктябрьском нарушилось электроснабжение. В Елизаветовке пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения, мужчина — ранения нижних конечностей, обоих госпитализировали. Позже мужчина скончался.

В курском селе Троицкое при обстреле повредило линию электропередачи
В курском селе Троицкое при обстреле повредило линию электропередачи

Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область обстрел электроснабжение
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями
Политика
Попавший под обстрел в курской Елизаветовке мужчина скончался
Политика
Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Курской области
Политика