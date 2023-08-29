В приемной «Единой России» в Новой Каховке произошел взрыв

В офисе «Единой России» в Новой Каховке произошел взрыв, пострадавших нет

В Новой Каховке в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия», произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

Взрыв произошел около 21:00, людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, добавили в администрации.

Представитель оперштаба администрации Новой Каховки сообщил «РИА Новости», что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником. Днем ранее в этом помещении глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.

20 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие «Новокаховский коммунальный сервис». По данным местной администрации, атаку произвели два дрона, один из них упал и не взорвался. В результате четыре сотрудника предприятия получили ранения, позже пострадавшая женщина умерла в больнице, также была повреждена коммунальная техника.

Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью прошлого года по итогам референдума.