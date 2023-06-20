В Новой Каховке умерла пострадавшая при атаке дронов-камикадзе женщина

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Женщина, пострадавшая при атаке Новой Каховки дронами-камикадзе ВСУ, умерла в больнице. Об этом сообщила администрация городского округа в своем телеграм-канале.

Предприятие «Новокаховский коммунальный сервис» было атаковано около восьми часов утра, сообщала местная администрация. Сработали два дрона, один упал и не взорвался. В результате ранения получили четыре сотрудника предприятия, была повреждена коммунальная техника.

Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью прошлого года по итогам референдума.

Власти региона регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных. Так, после украинского артиллерийского удара 20 июня Новокаховский округ остался без электроснабжения и воды.