Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 16:26
В Гондурасе во время бунта в женской тюрьме погибли 25 человек Общество, 22:09
В Минобороны Украины признали проблемы с контрнаступлением Политика, 21:54
Криштиану Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную Спорт, 21:48
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 21:41
В Новой Каховке умерла пострадавшая при атаке дронов-камикадзе женщина Политика, 21:34
Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине Политика, 21:19
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В ООН пообещали работать над соблюдением обеих частей зерновой сделки Политика, 21:10
Пятая ракетка России победила третью на теннисном турнире в Берлине Спорт, 20:49
Казахстан договорился о поставках нефти на завод «Роснефти» в Германии Бизнес, 20:39
Гладков сообщил об ограничениях на въезд в Шебекино Политика, 20:39
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:36
Дума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры Политика, 20:34
Навка рассказала о состоянии Костомарова Спорт, 20:30
Военная операция на Украине ,  
0 

В Новой Каховке умерла пострадавшая при атаке дронов-камикадзе женщина

В Новой Каховке умерла пострадавшая после атаки дронов-камикадзе ВСУ женщина
Фото: Администрация Новокаховского городского округа
Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Женщина, пострадавшая при атаке Новой Каховки дронами-камикадзе ВСУ, умерла в больнице. Об этом сообщила администрация городского округа в своем телеграм-канале.

Предприятие «Новокаховский коммунальный сервис» было атаковано около восьми часов утра, сообщала местная администрация. Сработали два дрона, один упал и не взорвался. В результате ранения получили четыре сотрудника предприятия, была повреждена коммунальная техника.

Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью прошлого года по итогам референдума.

Власти региона регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных. Так, после украинского артиллерийского удара 20 июня Новокаховский округ остался без электроснабжения и воды.

В Новой Каховке умерла пострадавшая при атаке дронов-камикадзе женщина
В Новой Каховке умерла пострадавшая при атаке дронов-камикадзе женщина

Теги
дрон беспилотники Новая Каховка Херсонская область
Материалы по теме
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после затопления
Политика
С улиц Новой Каховки полностью ушла вода
Политика
Беспилотник сбросил бомбу на спасателей в Новой Каховке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter