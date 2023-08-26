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У горы Верблюд на Ставрополье начался природный пожар

В Ставропольском крае у горы Верблюд начался пожар площадью 800 кв.м.
Фото: glava_predgorya / Telegram
Фото: glava_predgorya / Telegram

В регионе Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае начался пожар у горы Верблюд, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

«Пожарные части Предгорного округа и города Железноводска в течение часа пытаются потушить пожар, но, к сожалению, ветер усугубляет ситуацию. Сейчас пожарные делают максимальные усилия, чтобы огонь не добрался до населенного пункта Верблюдогорка», — написал он в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 800 кв.м. Загорелась сухая трава. Угрозы распространения огня нет, отметили в пресс-службе.

В мае сухая трава загорелась на островах Дачный и Кабельный в Хабаровске. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и большого количества сухостоя. На территории островов нет жилых домов, в результате пожара повредило «несколько полуразрушенных, неэксплуатируемых строений». Пострадавших не было.

Теги
Ставрополье Ставропольский край пожары
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