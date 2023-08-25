Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Курской области

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Украинские военные обстреляли деревню Старая Николаевка в Рыльском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«[В Старой Николаевке] зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте. Также нарушено электроснабжение, бригады приступят к его восстановлению, как только это будет возможно», — написал Старовойт.

По его словам, в селе Волфино Глушковского района было зафиксировано пять прилетов. Там тоже никто не пострадал, разрушений нет. Еще обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский, из-за чего там нарушилось электроснабжение, добавил глава региона.

Это уже второй обстрел Курской области за сутки. Днем Старовойт сообщил, что под обстрел попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. По его словам, в деревне прозвучали три взрыва, в том числе вблизи магазина. Пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения, мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, обоих госпитализировали, уточнил губернатор.