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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли Старую Николаевку, Волфино и Краснооктябрьский
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли деревню Старая Николаевка в Рыльском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«[В Старой Николаевке] зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте. Также нарушено электроснабжение, бригады приступят к его восстановлению, как только это будет возможно», — написал Старовойт.

По его словам, в селе Волфино Глушковского района было зафиксировано пять прилетов. Там тоже никто не пострадал, разрушений нет. Еще обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский, из-за чего там нарушилось электроснабжение, добавил глава региона.

Это уже второй обстрел Курской области за сутки. Днем Старовойт сообщил, что под обстрел попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. По его словам, в деревне прозвучали три взрыва, в том числе вблизи магазина. Пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения, мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, обоих госпитализировали, уточнил губернатор.

Теги
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Роман Старовойт Курская область обстрел ВСУ Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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