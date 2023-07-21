Суд в Москве арестовал Игоря Стрелкова

Следствие запросило для Стрелкова арест, так как у него есть «навыки конспирации», полученные в оперативном подразделении. Сам экс-министр ссылался на стенокардию и просил домашний арест

Игорь Гиркин (Стрелков) в зале суда (Фото: Дмитрий Серков / РБК)

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 18 сентября бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Дело было возбуждено 18 июля, сообщила судья. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил в суде, что экс-министр ДНР признал публикацию в своем телеграм-канале двух постов: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и высказал по этому поводу свою точку зрения, а также о довольствии военнослужащим.

«Гиркин не намерен что-то скрывать, не намерен мешать следствию, абсолютно голословно утверждение, что он может чему-либо помешать», — заявил Молохов. В экспертизе специалиста ФСБ нет даже подписи специалиста и непонятно, делал ли это заключение специалист, отметил адвокат.

Молохов сказал, что в материалах дела нет документов, подтверждающих личность, кроме паспорта. Сторона защиты просит собрать данные документы и приобщить их. Защитник попросил также приобщить грамоты ходатайства, характеристики и отложить заседание.

Сам Стрелков сказал, что у него стенокардия второй степени и он просит домашний арест. Кроме того, у него трое детей: один несовершеннолетний и двое от первого брака. По словам Стрелкова, всех детей он поддерживает финансово, а один из сыновей в настоящий момент поступает после школы в военное училище. Экс-министр добавил, что еще содержит бабушку, у которой есть хроническое заболевание. Он также сказал, что не собирается скрываться от следствия, так как осужден Гаагским судом.

В деле, по словам Молохова, также есть опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова в телеграм-канале и выразил возмущение, также там есть показания «непонятного человека».

Ранее 21 июля источники РБК сообщили о задержании Стрелкова, его забрали из его квартиры в Москве. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». По данным еще одного источника РБК в правоохранительных органах, расследование ведет ФСБ.

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. 14 августа того же года он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не участвовал в военных действиях. При этом он неоднократно выражал намерение и пытался поехать в зону военной операции, однако попытки были безуспешными. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ноябре 2022 года суд в Гааге по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине признал Стрелкова виновным в гибели борта, вместе с экс-главой разведки ДНР Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко.