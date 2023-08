Эминем запретил кандидату в президенты США исполнять свои песни

Эминем (Фото: Theo Wargo / Getty Images )

Рэп-исполнитель Эминем запретил кандидату на пост президента США от Республиканской партии бизнесмену Вивеку Рамасвами использовать свои композиции для избирательной кампании, сообщила газета DailyMail.

Заявление от имени музыканта распространила организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

«BMI уведомила предвыборную кампанию Рамасвами от имени Эминема, что несанкционированное использование его песен будет нарушением лицензионного соглашения», — говорится в заявлении.

В августе в соцсетях США распространилось видео, на котором бизнесмен исполняет композицию Эминема Lose Yourself на ярмарке в штате Айова.

Это не первый случай, когда исполнители запрещают использовать свои произведения в рамках предвыборных кампаний. В 2020 году британская рок-группа The Rolling Stones запретила на тот момент действующему президенту США Дональду Трампу использовать свои композиции во время кампании по переизбранию на пост президента.

Во время избирательной кампании в 2016 году, которая завершилась для Трампа победой, использовались различные хиты британской группы, в том числе композиция You Can’t Always Get What You Want.

Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года. Традиционно они проводятся в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года.