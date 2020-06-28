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Выборы в США ,  
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The Rolling Stones запретила Трампу использовать на митингах песни группы

Британская рок-группа The Rolling Stones запретила президенту США Дональду Трампу использовать композиции группы во время кампании по переизбранию на пост президента. Соответствующее заявление от имени коллектива распространила организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.), сообщает журнал Rolling Stone.

«BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что неавторизованное использование их песен будет нарушением лицензионного соглашения», — говорится в заявлении.

В случае, если Трамп проигнорирует запрет группы и продолжит использовать ее композиции, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия.

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Фото: Leah Millis / Reuters

Во время избирательной кампании в 2016 году, которая завершилась для Трампа победой на президентских выборах, во время встречи Трампа с избирателями воспроизводились различные хиты британской группы, в том числе You Can’t Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up, сообщает Би-би-си.

Ранее семья рок-музыканта Тома Петти выпустила обращение о прекращении и отказе от участия в кампании Трампа относительно несанкционированного использования песни I Won't Back Down на митинге в Талсе. В заявлении отмечалось, что покойный артист «никогда не захотел бы, чтобы его песня использовалась для кампании ненависти».

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги: The Rolling Stones, Дональд Трамп, митинги
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