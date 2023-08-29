Украина воспользовалась аварийной помощью из энергосистем стран ЕС

«Укрэнерго»: Украина обратилась за аварийной помощью к странам Евросоюза

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Украина обратилась за аварийной помощью из энергосистем Польши и Румынии для покрытия потребления электроэнергии в вечернее время 28 августа. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Общий объем [аварийной помощи] составил 1200 МВт•ч. Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы», — отметили в компании.

Украинским властям пришлось задействовать аварийную помощь в период с 19:00 до 22:00 28 августа. В «Укрэнерго» добавили, что в эти часы был зафиксирован новый максимум потребления электроэнергии.

Помимо этого, 29 августа Украина импортирует незначительные объемы электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт.

В конце июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений.

Больше всего пострадали Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, где энергосистема работает со сниженным запасом надежности, отметил он.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам или объектам, относящимся к военной инфраструктуре.

В конце мая Украина остановила экспорт электричества из-за необходимости покрыть внутренние потребности страны. Ранее украинская сторона экспортировала электроэнергию в Молдавию, Словакию и Польшу.

В конце июля в «Укрэнерго» заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в Словакию при избытке произведенной в стране электроэнергии. Тогда на аукцион выставили 200 МВт.

«Укрэнерго» 7 августа сообщила, что из-за боевых действий и непогоды более 700 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без электричества. Тогда из Словакии импортировали электроэнергию максимальной мощностью до 350 МВт, из Молдавии — до 40 МВт.