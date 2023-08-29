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Военная операция на Украине ,  
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Украина воспользовалась аварийной помощью из энергосистем стран ЕС

«Укрэнерго»: Украина обратилась за аварийной помощью к странам Евросоюза
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина обратилась за аварийной помощью из энергосистем Польши и Румынии для покрытия потребления электроэнергии в вечернее время 28 августа. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Общий объем [аварийной помощи] составил 1200 МВт•ч. Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы», — отметили в компании.

Украинским властям пришлось задействовать аварийную помощь в период с 19:00 до 22:00 28 августа. В «Укрэнерго» добавили, что в эти часы был зафиксирован новый максимум потребления электроэнергии.

Помимо этого, 29 августа Украина импортирует незначительные объемы электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт.

В конце июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений.

Больше всего пострадали Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, где энергосистема работает со сниженным запасом надежности, отметил он.

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Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам или объектам, относящимся к военной инфраструктуре.

В конце мая Украина остановила экспорт электричества из-за необходимости покрыть внутренние потребности страны. Ранее украинская сторона экспортировала электроэнергию в Молдавию, Словакию и Польшу.

В конце июля в «Укрэнерго» заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в Словакию при избытке произведенной в стране электроэнергии. Тогда на аукцион выставили 200 МВт.

«Укрэнерго» 7 августа сообщила, что из-за боевых действий и непогоды более 700 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без электричества. Тогда из Словакии импортировали электроэнергию максимальной мощностью до 350 МВт, из Молдавии — до 40 МВт.

Теги
Украина Укрэнерго потребление электричества помощь ЕС
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