«Укрэнерго» возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

Фото: Ukrenergo / Telegram

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина — Словакия стартует сегодня», — говорится в сообщении.

Изначально на аукцион выставлены 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля. В заявлении компании говорится, что экспорт будет осуществляться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.

В конце мая «Укрэнерго» остановило экспорт электроэнергии, объяснив это необходимостью покрыть внутренние потребности страны и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления. В 2022 году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию, но поставки приостановились в середине октября из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту, произошедший осенью 2022 года.