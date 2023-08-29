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Астрономы пообещали москвичам Голубую Суперлуну в последний день августа

Голубая Луна появится в небе Москвы в ночь на 31 августа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В августе два полнолуния — 1 и 31 числа, такое редкое явление принято называть Голубой Суперлуной, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon — Голубая Луна. Но это никак не связано с цветом спутника», — рассказали в пресс-службе. Название связано с выражением «Once in a Blue Moon» (дословно — «однажды под голубой Луной») — так говорят об исключительно редком событии, пояснили в планетарии.

Само явление происходит из-за разницы в продолжительности лунного цикла в 29 с половиной дней и календарного месяца, равного 30–31 дню.

Голубую Луну можно наблюдать примерно раз в каждые два с половиной года. В последний раз это явление наблюдали в октябре 2020 года, следующий — будет в мае 2026 года.

В начале августа прошло суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния между Землей и ее спутником. Одно из распространенных названий прошедшего явления — Осетровая Луна. Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах. Следующее суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 30 августа, оно станет самым крупным в этом году.

Теги
Луна полнолуние Москва
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